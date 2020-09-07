Французский пенсионер взорвал дом во время охоты на муху

Пожилой француз чудом не погиб, гоняясь по кухне за мухой. Охотился он с электромухобойкой в руках, но стоило ему добраться до надоедливого насекомого, как прогремел мощный взрыв, пишет Sud Ouest.

Инцидент произошел около восьми часов вечера 5 сентября в частном доме в Паркуль-Шено в департаменте Дордонь. Муха своим жужжанием докучала 82-летнему пенсионеру, так что он отложил ужин и взялся за электромухобойку. Расправа получилась в прямом смысле слова ударной: настигнув незваную гостью у плиты, мужчина нанес удар, последствия которого сейчас пытаются устранить родственники "охотника".

Как установили прибывшие на место пожарные, произошла утечка газа из баллона, а искра спровоцировала взрыв. Сам пенсионер получил легкий ожог руки и уже выписаны из больницы, только вернуться домой он не может – здание находится в плачевном состоянии: повреждены не только кухня и комната, но и перекрытия между этажами.