Воронежский заповедник поделился видео игр семейства волчат

Мать-волчица впервые в этом году "показала" свое потомство. Фотоловушки Воронежского заповедника зафиксировали, как волчата резвятся у водоема, куда их привела мама. А сама волчица, тем временем, отдыхала в тени.

Наблюдение за волчьей стаей сотрудники заповедника ведут круглый год. Архив съемок позволяет узнавать уже каждого, что называется, в лицо. Но дневные кадры – большая редкость, в основном звери попадают в кадр ночью, информирует ГТРК "Липецк", выходящая в эфир на телеканале "Россия 1".

Напомним, что Воронежский государственный заповедник частично пролегает в Усманском районе Липецкой области. Заповедник славится своими видео-роликами о жизни диких зверей. Волчат снял на камеру Александр Мишин, старший научный сотрудник заповедника.