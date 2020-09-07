Девушки для футболистов. Игроки сборной Англии вляпались в скандал

Два футболиста-новобранца сборной Англии Мэйсон Гринвуд из "Манчестер Юнайтед" и Филип Фоден нарушили правила карантина во время поездки на игру Лиги наций в Исландию. После матча они привели в гостиницу местных девушек, с которыми познакомились по прибытии на остров.

Руководители федерации футбола Англии и национальной сборной сообщили, что 18-летний форвард и 20-летний хавбек будут наказаны за то, что нарушили карантин. Как сообщает британское издание Daily Mail, Гринвуд и Фоден отстранены от матча с командой Дании – они не поедут в Копенгаген, а отправятся по домам.

Молодые англичане нарушили достаточно строгий протокол, предусмотренный для британских спортсменов в связи с пандемией коронавируса, а попались они на свидетельствах самих девушек, которые свой визит в отель футболистов фиксировали на мобильные телефоны, выложив фото и видео в интернет. Девушки сообщили, что общались с игроками в течение нескольких дней.