В 17 лет умер известный бьюти-блогер

В 17-летнем возрасте скончался известный бьюти-блогер Итан Питерс. По предварительным данным, причиной его смерти могла стать передозировка наркотиками.

В Instagram у блогера на данный момент почти 550 тысяч подписчиков. На своей странице Итан Питерс публиковал ряд фотографий с вызывающими макияжем, также позировал в качестве модели. Парень также запустил собственную линию одежды под названием Hellboy, сообщает BBC.

Пристрастие к наркотикам появилось у блогера после того, как он обрел популярность. На протяжении последнего года своей жизни Итан Питерс пытался бороться с пагубной привычкой, но она оказалась сильнее его.

Ранее сообщалось о смерти 19-летнего блогера Лендона Клиффорда. Он провел в коме почти неделю, после чего скончался.