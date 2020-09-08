Торги – в рублях, дивиденды – в долларах: на Мосбирже теперь можно купить акции Apple

8 сентября на Московской бирже начнутся торги акциями Apple. Ранее, 24 августа, у участников главной торговой площадки страны появилась возможность покупать бумаги 19 американских компаний, напоминает телеканал "Россия 24".

Старт продаж бумаг Apple был отложен из-за так называемого сплита на американской бирже. Это дробление бумаг, в результате которого число акций увеличивается, а стоимость уменьшается. Таким образом бумага становится дешевле, а значит, будет доступна более широкому кругу инвесторов. Сейчас ее можно купить за 121 доллар. На Мосбирже американские акции котируются в рублях, а дивиденды будут начисляться в долларах.