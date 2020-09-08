Пандемия обострила все мировые проблемы

Нынешняя пандемия не станет последней, мир должен быть готов к новым инфекциям. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения. Он призвал модернизировать медицинские системы во всех странах. Тем временем Индия вышла на второе место в мире по числу выявленных случаев коронавируса COVID-19. Новые рекорды отмечаются и в Западной Европе.

Испания, храм. Туристам вход закрыт, для прихожан вход в храм начинается с дозы санитайзера. В столичном регионе страны ужесточают меры безопасности на фоне резкой вспышки коронавируса. На Мадрид и окрестности приходится треть всех заболевших по стране. Испания первой в Западной Европе перешагнула за полмиллиона выявленных случаев. Маски и социальная дистанция – не помеха для общения с Богом. “Когда на службе так мало прихожан – это, конечно, печально. Но с другой стороны, это вынужденная мера, – признает Роса Мария Каро, волонтер. – Нужно остановить распространение вируса”.

Пик заболеваемости и во Франции. И тоже – в столичном регионе. Вспышка совпала с возвращением парижан из отпусков и выходом на работу. С начала пандемии во Франции умерло уже больше 30 тысяч человек. Мэрия Парижа, объявленного “красной зоной”, оборудует новые временные центры тестирования. “Как и все, я испытываю страх и беспокойство. Говорят, что я в группе риска по возрасту. В выходные я был на свадьбе, там было сложно соблюдать дистанцию. Так что решил прийти провериться”, – рассказывает Мартен Журдан, парижанин.

Пандемия обострила все прочие европейские проблемы. Одну из них – миграционный кризис – иллюстрирует акция перед зданием Рейхстага. 13 тысяч стульев – по числу беженцев в лагере Мория на греческом острове Лесбос. “Здесь столько стульев, сколько людей сейчас находятся в лагере. Там подтверждены случаи заболевания COVID-19, – поясняет Дорин Йоханн, волонтер. – Ситуация обострилась до предела. Необходима немедленная эвакуация".

На центральной площади Тель-Авива – больше тысячи пустых стульев. Они символизируют жизни израильтян, унесенные коронавирусом. Активисты требуют проверить действия правительства Израиля, которое не смогло предотвратить вспышку. “Мы пришли сюда сегодня и поставили эти стулья в знак протеста по поводу ситуации, в которой оказались. У нас уже больше тысячи человек стали жертвами пандемии, – говорит активистка Дорон Арух. – Люди теряют работу, влезают в долги. Это небывалый кризис, и мы требуем расследовать его причины”.

В тройке лидеров по коронавирусу – важные изменения: Индия вырвалась на второе место, опередив Бразилию. Всемирная организация здравоохранения рассчитывает, что Дели присоединится к глобальным поискам выхода из ситуации, что будет на пользу не только самой стране, но и всему миру. “Мы, со своей стороны, очень приветствовали бы участие Индии в качестве полноправного члена фонда COVAX. У Индии обширный опыт в области вакцин, вакцинации детей, – говорит Брюс Эйлворд, советник главы ВОЗ. – На данный момент препарат все еще в стадии разработки. Переговоры по этому вопросу продолжаются с широким кругом стран”.

Китай, родина нового коронавируса, уже давно фиксирует лишь редкие ввезенные случаи. В Пекине в полную силу заработал крупнейший оптовый рынок. Меры безопасности – самые строгие: организованы разные входы, измерение температуры, система распознавания лиц... Летучая мышь не проскочит.

США тем временем лидируют по числу выявленных случаев коронавируса – почти 6,5 миллионов. Но люди устали жить в вечном напряжении, и в хорошую погоду стар и млад выезжает на пляжи, несмотря на предостережения властей. Утешают себя тем, что свежий океанский воздух уменьшает риск заражения.

Пандемия сделала звездой школьную учительницу математики Басират Аджаи из Нигерии. Теперь у нее в Twitter, WatsApp и Instagram больше тысячи учеников из разных стран, вплоть до Канады. “Техника нам очень серьезно помогает. И оказывается, что у коронавируса есть не только негативная, но и позитивная сторона, – уверена педагог. – Позитив в том, что мы стали активно использовать технологии в обучении. Я этому очень рада”. Освоив от безысходности съемку уроков на мобильный телефон, учительница из Нигерии дарит подросткам по всему миру шанс на образование и на лучшее будущее. Ведь пандемия закончится, а математика всегда пригодится.