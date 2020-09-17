Статистика по COVID-19 стремительно ухудшается: миру грозит второй локдаун?

В Израиле с сегодняшнего дня решили закрыть школы. Это еще одно ужесточение карантина, который ввели ранее. Ухудшаются цифры по заболевшим COVID-19 и в Европе. У многих стран статистика хуже, чем весной. Самое тяжелое положение по-прежнему в Индии. Там уже 5 миллионов заболевших.

Школы и детские сады Израиля с сегодняшнего дня снова закрыты. С пятницы – под запретом прогулки дальше 500 метров от дома. Можно выходить только в аптеки и магазины, да и то не во все. Закроется также одна из главных исламских святынь – мечеть Аль-Акса. Перестанут работать торговые центры, спортзалы и парикмахерские. Многих отправят на удаленку, пока – на три недели. Однако власти Израиля не исключают, что новый локдаун может быть продлен. Число заболевших растет стремительно – за сутки зарегистрировано почти 5 тысяч новых случаев.

"Я знаю, что мы, как руководство, сделали недостаточно, чтобы быть достойными вашего внимания. Вы нам доверяли, а мы вас подвели. Я понимаю и прежде всего хочу извиниться за это. Правительство Израиля должно сделать все, чтобы вернуть медицинское и экономическое доверие людей", – заявил президент Израиля Реувен Ривлин.

Не менее сложная ситуация сложилась в Европе. В Испании заболеваемость коронавирусом COVID-19 превышает пиковые показатели весны – 9 тысяч случаев за сутки, треть их приходится на Мадрид.

"В конце июля и августе все больше и больше пациентов начали поступать в больницы и отделения интенсивной терапии. Это намного раньше, чем мы ожидали. Многие больницы уже переполнены", – отмечает пресс-секретарь Испанского общества интенсивной терапии Мари Крус Мартин.

В испанской столице планируют ввести запрет на передвижение в самых населенных южных районах города. Местные говорят, что это парализует столицу – ведь именно там живет большинство обслуживающего персонала.

Усиливают меры безопасности и во Франции – во всех крупных городах на улице нужно носить маски. Иначе придется заплатить крупный штраф. Серьезная ситуация – в Чехии и Австрии. Германия внесла Вену, Будапешт и еще несколько регионов в зону риска. Тех, кто приезжает оттуда, отправят на карантин. Второй локдаун не исключают в Греции, которая благодаря жестким ограничениям прошла первую волну с минимальными потерями.

Локальная изоляция грозит и Лондону. В Великобритании за сутки – 4 тысячи заболевших, это новый рекорд с мая. В Королевстве не хватает тестов, но Борис Джонсон заявил – новый тотальный карантин стране не по карману.

"Я не хочу второй национальной изоляции. Я думаю, это будет неправильно для страны. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы это предотвратить. Вопрос – можем ли мы себе это позволить? Я очень сомневаюсь, что финансовые последствия не будут катастрофическими", – говорит премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Попытка ослабить ограничения привела к новому антирекорду в Индии – число инфицированных превысило 5 миллионов человек. Список по числу заболевших в мире по-прежнему возглавляют США – более 6,5 миллиона. Канада собирается оставить границу со Штатами закрытой как минимум до ноября.