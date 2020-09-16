ВОЗ не рекомендует карантин как средство борьбы с COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует рост смертности в Европе из-за коронавируса. Ряд стран объявляет о начале второй волны эпидемии. Насколько обоснованы такие прогнозы, и как их может изменить появление вакцины? Об этом телеканалу "Россия 24" рассказала представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

- Расскажите, пожалуйста, о данных Всемирной организации здравоохранения. Какова ситуация в мире с пандемией коронавируса?

- К сожалению, пандемия есть и расширяется дальше. Европейский регион Всемирной организации здравоохранения, к которому принадлежит Российская Федерация, и три страны сейчас на третьем месте по числу случаев в регионе, это значит 5 миллионов случаев ковида. Во всем мире почти 30 миллионов случаев заболевания.

- Мелита, в связи с этим намерена ли Всемирная организация здравоохранения вновь рекомендовать странам вводить карантинные меры и режимы самоизоляции?

- Надо уточнить, что ВОЗ не рекомендовала карантин как общий локдаун. Сейчас рекомендуется очень быстро обнаруживать случаи заболевания, отслеживать контакты пациентов и госпитализировать заболевших или на две недели направлять их домой на самоизоляцию. Остается рекомендация по ограничению больших мероприятий – спортивных или культурных.

- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на днях, что выделение вируса от переболевшего ковидом может сохраняться до 90 дней. Возможно ли это? Как эта информация может повлиять на дальнейшие рекомендации и что в целом известно о поведении вируса? Становится ли он опасней? Как он мутирует?

- Всемирная организация здравоохранения имеет свои стратегические группы экспертов, которые собирают все исследования и после анализа обновляют рекомендации. На данный момент пока еще нет новых рекомендаций. Что касается самого вируса, то да, он имеет свои генетические изменения, но мы не можем сказать, что мутация сейчас пришла к тому, что он стал более смертельным, что меняет свои основные характеристики инфекционного заболевания. Этого не видно сейчас. Ели будет ситуация, что какая-то генетическая мутация привела к значительному изменению поведения вируса, тогда это будет объявлено штаб-квартирой ВОЗ.

- На сегодняшний день несколько стран ведут разработки своих вакцин. Вы знаете, что российская вакцина в России уже зарегистрирована. Когда ВОЗ будет давать свои рекомендации по вакцинам?

- Что касается вакцины, то есть рекомендация ВОЗ всем странам, всем производителям, которые заинтересованы, чтобы их наработки были учтены для использования в пандемии – обращаться в нашу штаб-квартиру, чтобы Всемирная организация здравоохранения провела анализ данной вакцины и рекомендовала ее использование и покупку через систему ООН. Это абсолютно не является необходимым условием для того, чтобы страна на двухстороннем уровне не могла продавать свою вакцину. То есть, отсутствие заключения ВОЗ не означает, что вакцина плохая. В свою очередь, усилия ВОЗ направлены на то, чтобы вакцина была доступна всем, в том числе, тем странам, у которой нет денег на ее закупку. Мы ожидаем, что вакцины, которые пройдут анализ ВОЗ, будут доступны всем странам и всем людям.

- Из статистики мы знаем, что до рынка доходит, как правило, не больше 6% вакцин, которые разрабатываются на старте. Позиция российской вакцины сейчас, как обозначены в структуре ВОЗ, это третий этап клинических испытаний или где? Потому что списки публикуются регулярно, еще, допустим, месяц назад российская вакцина не значилась среди приоритетных вакцин ВОЗ.

- Всемирная организация здравоохранения не имеет список приоритетных вакцин, она просто публикует на своем сайте ту информацию, которую получает от национальных производителей, в том числе, на какой стадии они находятся. ВОЗ не дает оценок вакцинам. По окончанию всех этапов исследования вакцин позиция ВОЗ будет озвучена в штаб-квартире организации.

- Еще пару вопросов. Что известно на сегодня о независимом расследовании деятельности ВОЗ в период пандемии? Мы знаем, что такое расследование было инициировано рядом государств, и ВОЗ поддержало, и открыло, и предоставило все необходимые документы. И как на работу организации влияет заявление США о предстоящем выходе из ВОЗ?

- В ВОЗ состоит 194 государств-членов и секретариат. И очень важно, чтобы независимая оценка проводилась, потому что надо учиться на всех оценках и исследованиях, чтобы улучшать работу организации. Надо понимать, что у ВОЗ есть мандат на рекомендации, но реализация и все другое это остается за компетенцией стран государств-членов. Что касается позиции США, то об этом будет говорить наш генеральный директор Тедрос Гебреисус. Я не буду комментировать, скажу только, что финансовая помощь США была очень важна для Всемирной организации здравоохранения. Но для ВОЗ также важен вклад и других стран. Российская Федерация, например, делает большой вклад для борьбы с ликвидацией различных заболеваний.

- Рекомендует ли Всемирная организация здравоохранения в сезон ОРВИ прививаться от гриппа, делать пневмококковую вакцину? Есть ли какие-то данные, указывающие на то, что эти вакцины могут либо легче перенести COVID, либо защитить косвенно от него?

- Да, вакцинация против гриппа и против пневмококка рекомендуется, потому что это помогает легче переносить сезонные заболевания. И если человек заболеет COVID-19 и не имеет прививки от гриппа или чего-то другого, то смешанная инфекция всегда бывает очень тяжелой.