Хроники коронавируса: Борис Джонсон ужесточил карантинные правила в Великобритании

"Правило шести". Теперь по этому закону неопределённое время будут жить британцы. Это не девиз какой-то тайной группировки, а новая мера против коронавируса. Значит она одно: собрание большими группами – вне закона.

"Это правило было применимо в любой обстановке: в помещении или на улице, дома или в пабе. За соблюдением этого закона будет следить полиция. Тех, кто его нарушит, минимум, разгонят, максимум – оштрафуют и даже, возможно, арестуют", – заявил Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании.

Хозяева питейных заведений будут фиксировать количество человек в компании. При необходимости пабы перейдут на сокращённый режим работы. Особенно строго следить будут за молодыми людьми, среди них, по статистике, наибольшее число разносчиков инфекции.

Подобное уже произошло с барами в Чехии, теперь они закрыты с полуночи и до шести утра. В республике вернулись к масочному режиму: во всех помещениях лицо обязательно должно быть закрытым.

"Обычно наш винный бар открыт до трёх ночи. Сейчас начался сезон празднования различных мероприятий, не за горой рождественские встречи. К сожалению, по этим причинам ограничения довольно важны, потому в нашем буклете появилась оговорка – мы работаем только до двенадцати часов", – рассказал владелец бара.

Власти упомянутых стран настаивают: меры вводятся, для того, чтобы избежать локдауна. А вот правительство Балеарских островов из-за роста случаев COVID-19 ввело карантин. Под ограничения попали 23 тысячи столичных жителей Пальмы-де-Майорки. За сутки прирост более 4 тысяч заражённых. Максимальные скачки с апреля зафиксировали также в Португалии и Нидерландах.

Папа Франциск призвал католиков не отчаиваться и помнить, что борьба с коронавирусом – это общая цель. По обыкновению, он направился к прихожанам, но за метр – попросил их отдалиться от заграждения, чтобы не создавать толпу и не подвергать здоровье друг друга опасности. При этом сам понтифик был без маски.

"Коронавирус показывает нам, что истинное благо каждого человека – это общее благо, а не только его частное, и наоборот, общее благо – это истинное благо для отдельного человека", – заявил понтифик.

Учёные всего мира настаивают: время не прятаться от вируса, а бороться с ним. Если с лекарствами пока не выходит, то единственно верный путь – поиск вакцины. Этому было посвящено специальное заседание комитета Сената США. Главный эпидемиолог Штатов Энтони Фаучи заявил, что сожалеет о том, что компании "Астра-Зенека" исследование пришлось приостановить.

"Что ж, я думаю, что важно отметить, различные этапы испытаний для того и существуют, чтобы определить, действительно ли эти образцы безопасны. Конкретно у этой компании был серьезный неблагоприятный результат, значит, набор добровольцев приостановлен. Что именно произошло, мы пока не знаем. Жаль, что так вышло. Но нужно исследовать вакцину дальше", – признал Энтони Фаучи, главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США.

Китайские исследователи выяснили: коронавирус дольше всего живёт в тканях лосося. Провели эксперимент: на охлаждённой рыбе – больше недели, ну а при комнатной температуре порядка двух дней. Китай не импортирует лосось с середины июня, после того, как вирус обнаружили на разделочных досках на рынке в Пекине.