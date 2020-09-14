В Израиле вводится всеобщий карантин в связи с коронавирусом

В Израиле вводится всеобщий карантин на три недели. Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции.

Как уточняется, локдаун начнется 19 сентября.

10 сентября правительственная комиссия по коронавирусу выступила с предложением о введении полного локдауна на время еврейских праздников, которые начинаются 19 сентября.

Введение карантина означает ограничения передвижения граждан, прекращение работы офисов и контор, кроме необходимых производств, закрытие кафе и ресторанов, а также образовательных учреждений, отмечает пресс-служба правительства.

В Израиле число заболевших коронавирусом COVID-19 в последние дни увеличивается. В марте на пике первой волны пандемии ежедневный прирост инфицированных составлял менее тысячи человек, напоминает РИА Новости. В мае заболеваемость снизилась до минимума. Но летом ситуация вновь начала обостряться. Как заявляют специалисты, вторая волна коронавируса оказалась значительно сильнее первой.