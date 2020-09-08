"Как атомная война": момент прорыва теплотрассы во Владивостоке сняли на видео

Несколько жителей Владивостока стали свидетелями прорыва паропровода, в результате которого обломками асфальта выбило 20 окон в жилом доме и повредило несколько десятков машин. Один из водителей от испуга даже попал в ДТП.

Прорыв произошел около 19:30 по местному времени (12:30 по Москве) у дома №7 по улице Окатовой. На этом участке на протяжении месяца велись ремонтные работы, но довести до ума теплотрассу не получилось: стоило пойти горячей воде, как трубы не выдержали напора.

На кадрах видно, как на ровном месте образовался огромный фонтан кипятка. В небо взмыли комья земли и обломки асфальта, а спустя секунды они начали тарабанить по крышам и капотам машин. Некоторые "снаряды" улетели в сторону жилого дома – по меньшей мере девять квартир в нем остались без окон, их попросту выбило.

"Как атомная война", – призналась одна из свидетельниц аварии.

Один из водителей, спасая автомобиль от камнепада, столь резво сдал назад, что протаранил две машины, после чего рез развернулся и, предположительно, скрылся с места ДТП.

Городские власти пообещали выплатить компенсации всем пострадавшим за поврежденное имущество.