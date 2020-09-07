"Апокалипсис начался": прорыв теплотрассы оставил без окон жилой дом во Владивостоке

Во Владивостоке девять квартир жилого дома остались без окон из-за прорыва теплотарассы. Пострадали и владельцы припаркованных рядом автомобилей – транспортные средства изрядно побило камнями. Место происшествия сняли на видео.

Прорыв произошел около 19:30 по местному времени (12:30 по Москве) у дома №7 по улице Окатовой.

"Начало трясти дом, показалось, что пошел град, потому что по карнизу и по дому стали стучать камни. Я посмотрел в окно, увидел только пар. Подумал, ну все, апокалипсис начался", – поведал один из жителей пострадавшего дома.

Прорвало трубу горячего отопления, а обломки асфальта и камни разлетелись на десятки метров. Выбиты оказались 20 окон в девяти квартирах, более 10 машин получили повреждения. Из пострадавшего дома эвакуировали 65 жителей, обошлось без серьезных травм.