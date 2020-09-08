Страшная авария на Ямале: жертвой ДТП стал ребенок

Страшное ДТП произошло сегодня, 8 сентября, на Ямале. При столкновении легковушки с фурой погиб ребенок.

Как передает ГТРК "Ямал" в эфире телеканалов "Россия 1" и "Россия 24", авария случилась на 428-м километре трассы Сургут – Салехард. Детали происшествия еще предстоит выяснить следствию. На данный момент известно, что столкнулись большегруз и легковой автомобиль Mercedes.

Легковушка оказалась практически раздавленной. Чтобы вытащить находившихся внутри людей, спасатели разрезали машину. Известно, что жертвой аварии стал 12-летний мальчик. Водителя "Мерседеса" медики поместили в реанимацию. Другие члены семьи – женщина и младший сын – госпитализированы.

Экстренные службы продолжают работать на месте ЧП.