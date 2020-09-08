Защитник "Зенита" включен в Топ самых титулованных футболистов XXI века

Защитник петербургского "Зенита" Ярослав Ракицкий был включен в рейтинг самых титулованных футболистов XXI века по версии Transfermarkt. Украинский футболист был поставлен на 41 место списка. В его активе 24 завоеванных титула.

Из общего числа трофеев Ракицкого четыре приходятся на период его карьеры в России: вместе с "Зенитом" он дважды выиграл российскую премьер-лигу, и по разу взял кубок и Суперкубок страны. Остальные 20 титулов были им завоеваны в донецком "Шахтере". Вместе с "горняками" он стал восьмикратным чемпионом Украины, и по шесть раз побеждал в кубке и Суперкубке.

Первое же место рейтинга по-прежнему занимает бразилец Дани Алвес, на счету которого 41 титул. Следом за ним расположились Андрес Иньеста (39), Дионель Месси и Максвелл (у каждого – по 37), Херард Пике (36), Хоссам Ашур и Арьен Роббен (у каждого – по 34), а также Криштиану Роналду, Серхио Бускетс и Златан Ибрагимович (по 33).