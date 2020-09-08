Сурикаты челябинского зоопарка в полной боевой готовности встретили кота

Сотрудники челябинского зоопарка смогла снять видео, как сурикаты проявляют немалый интерес к прогуливающемуся мимо коту. Причем кот по кличке Базилио абсолютно индифферентен к зверкам в клетке. Тем временем воинственные сурикаты пристально следят за прохожим, провожая его вдоль вольера.

Забавный ролик вызвал бурную реакцию в Сети. Пользователи оставляют комментарии под постом.

- Сурикаты против кота.

- Какие милахи, забавные они.

- Может африканского Леопольда им показать?

- На людей они так не реагируют, хоть пляши перед ними.

Как отмечает ГТРК "Южный Урал", выходящая в эфир на телеканале "Россия 1", Базилио уже можно назвать звездой зоосада. Чуть ранее он был замечен в общении с медведем Степаном.