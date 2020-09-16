Набеги кабанов и лосей на Москву сняли на видео

Небывалый случай в столице – накануне кабанов заметили на Салтыковской улице – это восток Москвы. Пара диких свиней безбоязненно прогуливалась вдоль обочины и даже пыталась перейти проезжую часть. Между тем, специалисты отмечают, что кабан – одно из самых опасных животных в столичном регионе и при встрече с ним нужно быть крайне осторожными.

Видеофайлы, на которых группа кабанов сначала пасется на газоне, а потом неожиданно бросается на дорогу прямо перед автомобилем, набирает все больше просмотров в Сети.

В Косино-Ухтомском районе столицы где все и произошло эти кадры посмотрели кажется все. Но, не все поверили в происходящее. Нашлись те, кто называет ролик фейковым.

"Таких огромных кабанов здесь точно быть не может. И вообще кабанов здесь нету! Там Кожухово, с другой стороны Новокосино. Тут маленький лес. Весь истоптанный он. Нету там кабанов. Ерунда это все!" – говорит мужчина.

Но охранники вот этого здания, расположенного рядом с тем местом, где все произошло, подтверждают – рядом с их сторожкой кабаны проложили свою тропу. Факт зафиксировала ночная смена.

"Люди сказали, что они проходили один раз и все", – говорит охранник.

По словам специалистов, дикие животные, попавшие в объектив камер здесь на Салтыковской улице – самки. Секачи, то есть самцы, обычно перемещаются поодиночке. Скорее всего кабаны забрели в город из Салтыковского лесопарка, который начинается в нескольких десятках метров, в поисках пищи.

Выясняется, впрочем, что кабанов в спальных районах нашего города, видели уже не раз.

На этих кадрах через парковку бежит целое стадо из двух самок и аж семнадцати поросят.

Кстати, автор видео, снимавший обитателей дикой природы издалека, с балкона, поступил очень осмотрительно. Подходить к кабанам близко, мягко говоря, небезопасно.

"Ни в коем случае нельзя его кормить, что-то ему давать, сближаться. Чем больше кабан, тем больше и острее у него клыки. Это очень опасное оружие и уже много людей и на охотах и просто пострадали от этих клыков", – пояснил Николай Шелуханов, главный специалист ГПБУ "Мосприрода".

Главное, не делать резких движений и не издавать громких звуков. Те же правила необходимо соблюдать, если, выйдя из подъезда, вы повстречали лося.

Этот ночной переполох случился уже в Бибиреве. Впрочем, всё закончилось мирно. За последнюю неделю это уже второй случай появления лосей в столице.

Участившиеся визиты специалисты связывают с началом брачного периода.