Лось едва не попал под машину на глазах у изумленных москвичей

Приключения заглянувшего в столицу в поисках яблок лося чудом не завершились серьезным ДТП – сохатый бросился через шесть полос оживленной дороги на востоке Москвы. Нарушителя ПДД, которого сопровождал полицейский, сняли на видео.

Эти кадры были сделаны утром 10 сентября у школы №672 на Зеленом проспекте. К тому моменту животное уже "ощипало" несколько яблонь и искало пути отступления. На улицах парнокопытное то и дело натыкалось на прохожих, которые тут же хватались за телефоны: кто снимать видео, кто – звонить в полицию.

Перепуганный зверь долго метался по округе, всячески стараясь оторваться от "хвоста" – присматривавшего за ним стража порядка. В итоге лось бросился на проезжую часть и едва не попал под такси. Столкновение могло иметь печальные последствия не только для обитателя Измайловского парка, но и для водителя и пассажиров легковушки. В последний момент сохатый отступил, а затем предпринял еще одну, на сей раз удачную попытку пересечь дорогу.

После многочасовых блужданий животное все же добралось до своего места обитания.