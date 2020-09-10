Скрывавшийся от полиции лось забежал в школу на востоке Москвы

Лось несколько часов провел "в компании" полицейских на востоке Москвы – стражи порядка всячески пытались вернуть зверя в лес, тогда как тот переходил из одного двора в другой.

Сохатого ранним утром заметили на 1-й Владимирской улице – его внимание привлекла яблоня. Проезжавшие мимо машины и удивленные люди парнокопытного ничуть не смущали.

"Этот лось постоянно то в Перово, то в Вешняках бегает", – отметили местные жители.

Зверь, судя по всему, обитает в Измайловском парке, а в город выходит полакомиться. Впрочем, несмотря на частые визиты, ему удалось удивить многих.

Полицейские долго преследовали сохатого, но тот возвращаться в лес не торопился: неспешно гулял по дворам, обнюхивал автомобили и даже заглянул к школьникам.

"В школу 672 прибежал с утра", – рассказали родители.

В итоге его все-таки препроводили в естественную среду обитания.