Лоси устроили драку за самку прямо на шоссе

Не на жизнь, а на смерть. Лоси устроили драку за самку прямо на проезжей части. Эти редкие кадры прислали в редакцию очевидцы. В период гона двое сохатых начали мериться силой на шоссе перед проезжающими автомобилями. Об этом сообщает ГТРК "Кострома", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Свидетелем этой сцены стал костромич, возвращавшийся домой из Ярославской области. На границе регионов два лося стояли в кустах у дороги. Внезапно один из них не выдержал и бросился на другого. Сцепившись рогами животные выскочили на шоссе. Их не испугал ни свет фар, ни шум мотора автомобиля. Пытаясь обратить соперника в бегство, каждый давил всей своей массой. Но один из дуэлянтов оказывался сильнее, и второму пришлось отступить. Он пятился прямо на машину с пассажирами. Автору ролика пришлось даже сдать немного назад, но съемку он не прекратил.

Вскоре один из лосей сдался и удрал в кусты. Вслед за ним через секунду помчался второй. Самку, за которую боролись звери, в кадре не видно. Однако, по закону природы, победитель получит все. Лосиха предпочтет сильнейшего, чтобы произвести на свет наиболее жизнеспособное потомство.

По словам охотоведов, стать свидетелем лосиного боя можно, но зрелище это крайне редкое, несмотря на то, что на дорогах этих животных много. Эксперты напоминают, в период гона лоси становятся опасными – они слепы и глухи, и часто находятся в раздраженном состоянии. Водителям необходимо соблюдать осторожность на трассах, особенно при наличии соответствующих знаков, а также соблюдать скоростной режим.