На челябинской трассе мужчину раздавил неисправный грузовик

Ужасная авария в Челябинской области. Неисправный грузовик на трассе насмерть задавил водителя. О трагическом инциденте передает ГТРК "Южный Урал" в эфире телеканалов "Россия 1" и "Россия 24". Как стало известно, к гибели человека привело стечение обстоятельств.

ДТП произошло накануне, 7 сентября. Местом ЧП стала автодорога Магнитогорск – Белорецк – Республика Башкирия. Выяснилось, что на 20 км у ехавшей по трассе "ГАЗели" прямо во время движения спустило переднее колесо. Машину стало заносить, и водитель потерял управление. В результате "ГАЗель" вынесло на обочину. В это время там стояла легковая Honda, а рядом с ней – водитель. Он вылез, чтобы осмотреть машину на предмет поломки.

Врезавшаяся в "Хонду" "ГАЗель" смяла багажник легковушки и заднюю дверь. Сильнейший удар обрушился и на стоящего рядом водителя. От полученных травм мужчина скончался на месте. "ГАЗель" тоже получила серьезные повреждения: разбита передняя часть кузова и лобовое стекло.

Расследованием ДТП занимаются сотрудники ГИБДД.