Капитан "Реала" Рамос согласился на понижение зарплаты ради нового контракта

Защитник и капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос продолжает вести переговоры с руководством клуба о продлении действующего контракта, срок которого истекает летом 2021 года. Ради сохранения места в команде испанец готов пойти на снижение зарплаты.

В ходе переговоров Рамос дал понять, что готов пойти на такой шаг, о чем сообщает испанское издание Marca. Испанский футболист знает о сложившихся финансовых затруднениях столичного клуба в связи с эпидемиологической ситуацией в мире. На данный момент стороны официально не договорились об условиях нового соглашения, однако проблем у игрока и клуба по этому поводу возникнуть не должно – у самого игрока и президента "сливочных" Флорентино Переса хорошие отношения.

Напомним, что Рамос является самым долгоиграющим футболистом команды из нынешнего состава. Он выступает за "Реал" с 2005 года, куда перебрался из "Севильи".С тех пор вместе с "Реалом" Рамос стал пятикратным чемпионом Испании, четыре раза выигрывал Лигу чемпионов. В общей сложности, он завоевал 22 трофея в клубе из столицы Испании.