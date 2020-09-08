Нападающий "Спартака" Понсе заинтересовал клуб итальянской Серии "А"

Нападающий московского "Спартака" Эсекьель Понсе вызвал интерес со стороны итальянского клуба "Болонья". 23-летний аргентинец рассматривается руководством итальянцев в качестве потенциального усиления линии нападения.

Первоначально интерес у клуба из Болоньи проявился к нападающему киевского "Динамо" Владиславу Супрягу, вариант с украинским форвардом стоит у клуба Серии "А" в приоритете. Однако, как сообщает Bologna Sport News, Понсе может стать альтернативным игроком для "Болоньи". Трансфер спартаковца может состоятся в случае неудачных переговоров представителей "Болоньи" и "Динамо" по Супрягу.

Напомним, что Понсе выступает за "Спартак" с 2019 года. В московский клуб он перебрался из итальянской "Ромы", закрепиться в которой ему так и не удалось. За "Спартак" Эсекьель в текущем сезоне принял участие в четырех матчах, отметившись двумя голами. Сезоном ранее он сыграл в красно-белой футболке 27 матчей российской премьер-лиги, став автором шести голов и одного голевого паса.