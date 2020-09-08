Кокорин может сменить "Спартак" на "Рому"

Нападающий "Спартака" Александр Кокорин может продолжить карьеру в итальянской "Роме". Римляне уже запросили у москвичей информацию о футболисте.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянского журналиста Николо Скиру, Кокорин может покинуть "Спартак" уже ближайшей осенью. В контракте футболиста есть пункт, позволяющий ему уехать в зарубежный клуб. "Рома" и раньше интересовалась Александром, а теперь активизировалась после тяжелой травмы полузащитника Николо Дзаньоло.

1 августа Александр Кокорин подписал со "Спартаком" трехлетний контракт. Однако 29-летний нападающий пока не провел за свой новый клуб ни одной встречи из-за мышечной травмы.