Глава "Спартака" Федун высказался о возможном переходе Кокорина в "Рому"

Владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун прокомментировал информацию о том, что нападающий Александр Кокорин в скором времени может перейти в итальянскую "Рому". Накануне римский клуб обозначил свой интерес к скандальному футболисту.

На вопрос о заинтересованности к Кокорину, едва пополнившему "Спартак" в нынешнее межсезонье, Федун заявил: "Каковы шансы, что Кокорин перейдет в "Рому"? Никаких. Пока это все бла-бла-бла", – цитирует функционера "Спорт-экспресс".

Напомним, что сразу после приобретения "Спартаком" Александра у него была обнаружена травма, которая пока не позволила ему провести ни одного матча за "красно-белых". На данный момент 29-летний игрок уже восстановился от повреждения и готовится к ближайшему матчу чемпионата России против ЦСКА в общей группе.