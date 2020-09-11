"Спартак" могут покинуть Жиго, Кокорин и Понсе

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун сообщил, что сразу три футболиста красно-белых в ближайшее время могут покинуть команду. По его словам, столичный клуб имеет предложения о покупке Александра Кокорина, Самуэля Жиго и Эсекьеля Понсе.

"Надеюсь, в это трансферное окно никто из них не уйдет. Генеральный директор Шамиль Газизов активно работает над сохранением лидеров команды. Наша цель – участие в Лиге чемпионов и титулы", – цитирует Федуна Чемпионат.com.

Ранее стало известно, что Александр Кокорин, на которого претендует итальянская "Рома", может принять участие в центральной встрече девятого тура чемпионата России по футболу против ЦСКА. Игра состоится 13 сентября.