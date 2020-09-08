Подросток, планировавший взорвать школу на 1 сентября, арестован

Суд арестовал до 3 ноября 15-летнего подростка, готовившего теракт к школе.

В отношении него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям – приготовление к террористическому акту, незаконное изготовление взрывных устройств, прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности, а также незаконные хранение и переноска взрывных устройств, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по Красноярскому краю.

Следователи полагают, что идея взорвать бомбу в школе пришла к нему в голову еще минувшей весной. К тому моменту он уже долго состоял в группе, участники которой обсуждали возможные нападения на людей в общественных местах.

К середине августа юный злоумышленник собрал из обрезков труб самодельные взрывные устройства, начинив их поражающими элементами – гвоздями. Он собирался убить на линейке 1 сентября сто человек. Сотрудники ФСБ изъяли у него четыре бомбы.

Помимо подростка были задержаны еще 12 сообщников. В ходе обысков у них нашли пистолеты, кастеты, гильзы, порох, керосин, поражающие элементы, а также элементы взрывных устройств. У одного из подростков нашли снимок класса, на котором большинство людей перечеркнуты, и инструкции по изготовлению взрывных устройств.