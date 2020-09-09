В Красноярске вынесли приговор подозреваемому в подготовке теракта подростку

В Красноярске вынесли приговор пятнадцатилетнему подростку, подозреваемому в подготовке теракта в одной из школ Минусинского района. Обвиняемый останется под арестом до 3 ноября.

Напомним, школьника задержали в конце августа. По словам следователей, он был одним из участников группы, где обсуждались нападения на граждан в общественных местах. Юный преступник успел изготовить четыре бомбы и планировал взорвать их во время линейки. Однако осуществить план до конца ему не удалось. Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ.

Свою вину подросток полностью признал и раскаялся. Против него возбудили уголовное дело по статье 223.1 УК РФ "Незаконное изготовление взрывчатых веществ", 205.3 УК РФ "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности", 222.1 "Незаконные приобретение, хранение или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств", а также 205.1 "Содействие террористической деятельности".