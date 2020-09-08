Очень красиво и масштабно: под Казанью выложили из цветов снежного барса

Под Казанью появился гигантский снежный барс из клевера и фацелий. Это своеобразный подарок к столетию Татарской автономной республики. Как уточняет ГТРК "Татарстан", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", цветочное панно выложили в Зеленодольском районе.

Предприниматель Азат Мифтахутдинов, инициатор создания снежного барса поделился: "Это подарок к 100-летию ТАССР, которое мы отмечаем в этом году, а также к Дню республики. Мы любим нашу республику, город и район, а барс – это дань уважения родной земле и ее жителям, это способ проявить свою любовь".

Возможность оценить фото гигантского снежного барса представили ученики лицея имени Карпова. На занятиях кружка "Технологии проектирования беспилотников" с помощью квадракоптера они запечатлели панно. "Это очень масштабно и невероятно красиво сверху", – отметили ребята.