Момент смертельной аварии с перевернувшейся маршруткой попал на видео

В Сети появились кадры с регистратора очевидца, запечатлевшего аварию с летальным исходом, произошедшую в понедельник, 7 сентября, на трассе в Логойском районе Белоруссии.

Судя по кадрам, водитель автомобиля Peugeot не справился с управлением на мокрой дороге. После этого легковушка врезалась в попутную маршрутку.

После удара микроавтобус, следовавший из Плещениц в Минск, не устоял на колесах и, выписав несколько зигзагов, опрокинулся на бок.

Как сообщают СМИ, в момент ДТП в салоне маршрутки находились 12 человек. Один из них погиб, еще шесть пострадавших получили травмы различной степени тяжести.