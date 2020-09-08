Инсайдеры уверяют, что Влашич станет одноклубником Миранчука по "Аталанте"

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич в текущее межсезонье может сменить клуб. 22-летний хорват заинтересовал итальянскую "Аталанту", боссы которой видят в нем замену капитана бергамасков Алехандро Гомеса.

Гомес может продолжить карьеру в "Аль-Насре", который накануне предложил ему контракт на два года, сообщает ItaSportPress. По имеющейся информации, представители клуба из Саудовской Аравии предложили Гомесу ежегодную заработную плату в размере шести миллионов и сам футболист намерен принять эти условия.

В случае согласия 32-летнего игрока "Аталанта" получит за него 15 миллионов евро.

Напомним, что накануне клуб из Бергамо пополнил другой футболист из российского клуба – "Локомотива" – Алексей Миранчук.

В действующем контракте Влашича с ЦСКА имеется пункт, согласно которому хорват не покинет клуб меньше, чем за 35 миллионов евро, о чем сообщил ранее отец Николы. Впрочем, данная опция не распространяется на российские клубы.