"Зенит" предложил ЦСКА 25 млн евро за Влашича, но получил отказ

Московский ЦСКА ответил отказом на предложение "Зенита" продать атакующего полузащитника Николу Влашича. Петербургский клуб предлагал столичным "армейцам" порядка 25 миллионов за совершение сделки, но те не согласились на продажу.

Как сообщает "Спорт-экспресс", самому Влашичу в "Зените" были готовы дать ежегодную заработную плату в размере 4,5 миллиона евро. Но руководители московского клуба смогли убедить хорватского футболиста продолжить свои выступления в ЦСКА.

Напомним, что накануне Вести.Ru сообщали о том, что интерес к 22-летнему Влашичу имеется также со стороны итальянского клуба "Аталанта", куда накануне уже перешел еще один представитель российской премьер-лиги Алексей Миранчук из "Локомотива". Впрочем, вариант с бергамасками станет возможным только в случае продажи итальянским клубом своего капитана Алехандро Гомеса, на место которого и планируется покупка Влашича.