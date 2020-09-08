Двигатель бизнес-джета загорелся после выкатывания самолета с полосы

Вечером в минувший понедельник, 7 сентября, в аэропорту Карлос Друммонд де Андраде, расположенном в городе Пампулья на востоке Бразилии, произошел инцидент с участием реактивного самолета бизнес-класса Gulfstream G200.

Как сообщают местные СМИ, частный самолет приземлился на взлетно-посадочную полосу, но по неустановленным пока причинам выкатился за ее пределы.

Воздушное судно лишилось шасси и оказалось на "брюхе", попутно повредив комплекс аэронавигационного оборудования аэропорта.

После этого один из двигателей Gulfstream загорелся, однако с возгоранием удалось быстро справиться.

Утверждается, что никто из людей, находившихся на борту, не пострадал.