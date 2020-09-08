Охранники украли 16 тонн бензина с брянской нефтебазы

Четверо охранников и сотрудник нефтебазы в Брянской области за полгода слили бензина на 720 тысяч рублей. Топливо они вывозили в обычных канистрах, при этом глушили систему видеонаблюдения, однако в объектив нескольких камер все же попали.

Бензин АИ-95 начал пропадать в марте. В плоть до конца августа злоумышленники, как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, умыкнули в общей сложности 16 тонн топлива, которое они в дальнейшем продали.

Сотрудники ЧОП наблюдали за местностью и блокировали работу систем видеонаблюдения, а рабочий с нефтебазы отвечал за наполнение канистр. Похищенный бензин доставляли в гараж, откуда и перепродавали.

По статье "Кража" подозреваемым грозит вплоть до шести лет в колонии.