Вокалист Little Big скоро станет папой

Вокалист Little Big, солист группы Jane Air Антон Лиссов поделился радостным событием — в его семье скоро ожидается пополнение. 41-летний музыкант станет отцом впервые.

На своей странице в Instagram артист поделился снимком, на котором он стоит в обнимку вместе с супругой Анжеликой Ивановой. У жены заметен большой животик, а это означает, что появление на свет нового человека пара ожидает совсем скоро.

Лиссов отметил, что у них будет "пацан". При этом они с супругой пока не определились, как назовут ребенка.

Для Антона Лиссова брак с Анжеликой Ивановой не первый. Ранее на протяжении шести лет он был женат на Виктории Головачевой.

К слову, лидер группы Little Big Илья Прусикин недавно объявил о разводе со своей супругой Ириной Смелой. Пара решила остаться друзьями, ведь у них есть общий ребенок — сын Добрыня.