Антон Шипулин стал многодетным отцом

Прославленный уральский биатлонист, бронзовый призер Олимпийских игр, а ныне депутат Антон Шипулин в третий раз стал отцом. У спортсмена и его супруги Луизы родился сын, которого назвали Максимом.

"Сегодня мы с Луизой стали многодетными родителями, – написал Шипулин в Instagram. – Максим 3398 гр. 51 см. P.s. Как же кайфово через несколько минут после родов положить его на грудь".

Для Антона и Луизы это уже третий ребенок. Пара воспитывает пятилетнего сына Дмитрия и годовалую дочь Миру (2019).

Напомним, Шипулин – чемпион мира и неоднократный победитель этапов Кубка мира, в 2018-м биатлонист завершил карьеру и решил посвятить себя политике.

Уже в следующем году Антон был избран депутатом Государственной думы. На выборах в Свердловской области спортсмен победил со значительным отрывом.