Уральское привидение. На фото с пожара заметили пугающий силуэт

Челябинское привидение. После пожара в общежитии Миасса в сети опубликовали странную фотографию. На снимке заметен пугающий силуэт, происхождение которого до сих пор остается загадкой. Пользователи гадают, кто же на нем изображен: человек или призрак. Об это сообщает ГТРК "Южный Урал", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Напомним, ЧП произошло 6 сентября. По предварительной версии, возгорание в здании общежития могло произойти в результате неосторожного обращения с огнем. Пламя возникло на 2 этаже и быстро распространилось выше. В этот момент все жильцы спали.

К моменту приезда пожарных, зарево уже можно было видеть в другой части Миасса. Сбежавшиеся свидетели инцидента сделали несколько фото, на одном из них которых им удалось запечатлеть размытое "нечто". На подозрительный силуэт никто сначала не обратил внимания, однако он заинтересовал одного из южноуральцев.

"Заметил на снимке какое-то странное существо. Кто знает, что это может быть? Напишите свои предположения", – написал мужчина в социальной сети.

Люди высказали свое мнение. Правда, большая часть комментаторов ничего необычного на фотографии не увидела, и к этому вопросу подошла с юмором.

– Это бабай.

– Просто кошку неудачно сфотографировали, а все решили что это како-то дьявольское создание.

– Фантом тоже иногда хочет прогуляться!

– Фото сделано с большой выдержкой, в этом размытом пятне – человек.

– Это поджигатель!

– За кем-то пришла смерть.

К счастью, в тот день ни за кем смерть не приходила. Благодаря оперативным действиям спасателей трагедии удалось избежать. Пожарные эвакуировали из здания 18 жильцов, среди которых было трое детей. 20 человек самостоятельно покинули общежитие. Пламя было локализовано на балконе, и на жилые помещения оно не перебросилось. А тень на снимке действительно выглядит, как человек в расфокусе.