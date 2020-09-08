Тверичу не дали попариться в бане конопляным веником

В Рамешковском районе Тверской области сотрудники МВД России обнаружили в бане и в доме 55-летнего местного жителя фрагменты конопляных кустов. Общий вес находки составил 565 граммов. Возбуждено уголовное дело за хранение растений, содежащих наркотические вещества. Об этом сообщает ГТРК "Тверь" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".



По словам мужчины, листья и ветки он хранил исключительно для собственных нужд, конопляные веники предназначались для использования в бане.



Против жителя Тверской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ за незаконное приобретение, хранение, переработку растений, содержащих наркотические вещества. Деяния,совершенные в крупном размере наказываются лишением свободы до 10 лет.