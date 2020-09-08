Собянин: о пандемии коронавируса забудут через полтора года

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что о пандемии забудут через полтора года.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом столичный градоначальник проинформировал общественность, выступая на Московском финансовом форуме.

По его словам, после того, как провакцинируется большая часть населения, возникнут другие задачи и проблемы.

При этом Собянин не исключил второй волны заболеваемости коронавирусом, подчеркнув, что надеется на то, что службы здравоохранения мегаполиса смогут с ней справиться, не прибегая к новым карантинным ограничениям.

Мэр также отметил, что пандемия дала толчок развитию электронной торговли, онлайн-образованию и общему поднятию уровня информационных технологий.

По состоянию на 8 сентября в Москве отмечено 267 742 случаев заражения COVID-19, вылечились 223 502 человека, умер 4921 пациент.

Что касается России, то на сегодняшний день зафиксировано 1 035 789 случаев заболевания коронавирусной пневмонией, выздоровели 850 049 человек, скончались 17 993.