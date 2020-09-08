Череповчанин занял первое место в Чемпионате России по кикбоксингу

В Ульяновске состоялся Чемпионат России среди сильнейших по кикбоксингу. Административный центр Ульяновска стал площадкой для соревнований уже в четвёртый раз. Молодой человек является воспитанником череповецкого Центра боевых искусств. Об этом сообщает ГТРК "Вологда" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

В качестве наставника чемпиона выступил тренер Роман Чижов, сообщили в пресс-службе Автономного учреждения физической культуры и спорта Вологодской области. В 2020 году в национальном турнире приняло участие более 500 спортсменов из 48 субъектов страны.

"Яркий праздник спорта вопреки пандемии! Уважение Федерации кикбоксинга России! Благодарность Ульяновску! Поздравление чемпионам! Егор Чижов – чемпион! Ура!", – поделился на своей странице заслуженный тренер России и по совместительству директор Центра боевых искусств города Череповца Юрий Филимонов.

Накануне вологодские биатлонистки завоевали хрустальный Кубок во всероссийских состязаниях.