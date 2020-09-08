"Атлетико" выкупил Янника Карраско у итальянского "Далянь Ифан"

Мадридский "Атлетико" выкупил у китайского "Далянь Ифан" полузащитника Янника Феррейру Карраско. Вторую половину сезона бельгиец испанского происхождения провел в аренду у столичного клуба.

Янник Феррейра Карраско выступал за "Атлетико" с 2015 по 2018 год, сыграл 140 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал 21 голевую передачу. После чего Карраско уехал в китайскую лигу. Однако в январе мадридцы арендовали футболиста, а в сентябре выкупили 27-летнего игрока, заключив с ним контракт до лета 2024 года.

При этом "Атлетико" рассчитывает продать другого атакующего полузащитника Тома Лемара. Однако потенциальных покупателей отпугивает высокая цена чемпиона мира. В 2018 году Демар был куплен мадридцами у "Монако" за 65 миллионов евро.