В доме Валентины Легкоступовой нашли тела двух женщин

В доме на юго-востоке Москвы, где до последних дней жила певица Валентина Легкоступова, обнаружили тела матери и дочери 58 и 93 лет от роду. Стражей порядка на Саратовскую улицу вызвали соседи, обеспокоенные исходившим из квартиры запахом.

По предварительным данным следователей, которые приводит "МК", первой, 26 августа, от сердечного приступа на фоне истощения скончалась бывшая медсестра – она практиковала лечебное голодание и подолгу отказывалась от пищи. Ее прикованная к кровати больная мать прожила еще два дня без еды и воды, но на помощь ей никто не пришел.

В начале августа в том же доме получила смертельную травму певица Валентина Легкоступова. Несмотря на помощь врачей, она скончалась в больнице 14 августа.