В Усть-Куте сгорели 30 тонн масла для бурения и 2 грузовика

Во вторник вечером, 8 сентября, в Усть-Куте на промышленной базе произошел сильный пожар — загорелись 30 тонн масла для бурения.

Инцидент произошел в микрорайоне Заречный. К моменту прибытия пожарных, огонь охватил тягач с цистерной, в которой находилось синтетическое масло для бурения — реасин, еще один грузовик и несколько построек для хранения резины.

Менее, чем через час, пожар был ликвидирован силами 16 сотрудников МЧС, использовавших 4 единицы техники. Огнем, по информации издания "Усть-Кут Сегодня", было уничтожено около 200 квадратных метров промбазы.

О пострадавших не сообщается.