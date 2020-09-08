Охотник ловко построил диких медведей

Костромской охотник построил семью диких медведей. В редакцию ГТРК "Кострома", выходящей в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", прислали ролик из Островского района. На кадрах звери слаженно и четко выполняют все строевые команды.

- Медведи, смирно! Вольно! Разойтись!

По словам охотника, он караулил медведя рядом с овсяным полем. Однако вышла медведица с тремя малышами. Согласно правилам охоты, запрещается стрелять в мать, чтобы детеныши не остались сиротами. Поэтому мужчина решил ради забавы дать им команды, надеясь спугнуть хищников с поля.

Косолапые, как только услышали человеческий голос, поднялись на задние лапы, а передние опустили вниз. Такая поза означает любопытство. Как только голос снова зазвучал, медведи бросились наутек. Как говорит охотник, если хозяин леса не очень голоден и не ранен, как правило, боится человека. И старается убежать как можно дальше.