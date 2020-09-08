В Кремле рассказали, о чем будет говорить Путин на Генассамблее ООН

В Кремле рассказали, каким темам уделит внимание президент России Владимир Путин в своем выступлении на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что речь пойдет о вызове, который бросила миру пандемия коронавируса, сообщает ТАСС.

Путин также утвердил состав делегации России для участия в Генеральной Ассамблее ООН. Соответствующее распоряжение уже подписано и опубликовано на официальном портале правовой информации.

В состав делегации войдут сам глава государства, министр иностранных дел Сергей Лавров, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, а также помощник президента Юрий Ушаков.

Владимир Путин примет участие в Генеральной Ассамблее ООН в видеоформате, после чего председательство перейдет к Сергею Лаврову.