Экс-защитник "Зенита" Иванович заинтересовал еще один клуб английской премьер-лиги

У бывшего защитника петербургского "Зенита" Бранислава Ивановича появился еще один вариант с местом продолжения своей карьеры. Сербский футболист заинтересовал английский клуб "Вест Бромвич Альбион". Стороны уже ведут переговоры о сотрудничестве.

Информацию о возможном подписании контракта 36-летнего серба с "Вест Бромом" сообщает Чемпионат.Com. Напомним, что Иванович покинул "Зенит" в текущее межсезонье: 29 июля у него истек контракт с "сине-бело-голубыми", который было решено не продлевать.

После истечения его соглашения с клубом из Санкт-Петербурга стало известно об интересе к Ивановичу со стороны другого клуба английской премьер-лиги – ливерпульского "Эвертона". Это также подтвердил и сам футболист, заявив о поступлении хорошего предложения от "ирисок".

Иванович выступал за "Зенит" с февраля 2017 года. За это врем он провел за питерский клуб 125 матчей, отметившись 12 голами и пятью голевыми передачами. В "Зените" он стал двукратным чемпионом России и один раз выиграл кубок страны.