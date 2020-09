Иванович в ближайшее время станет игроком "Вест Бромвича"

Бывший защитник "Зенита" Бранислав Иванович продолжит карьеру в английской премьер-лиге. 36-летний серб в ближайшее время подпишет контракт с командой "Вест Бромвич", об этом сообщил наставник "дроздов" Славен Билич.

"Иванович был бы отличным дополнением к нашей команде. Он добился всего. Его карьера великолепна, – приводит слова Билича Goal. – Надеюсь, сделка скоро будет оформлена".

Slaven Bilic confirms Bransilav Ivanovic to West Brom ����



"He would be a great addition, he has done everything. His career is magnificent. I hope it will be done quite soon, in a matter of hours." pic.twitter.com/2wEk5BexKZ