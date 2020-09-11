11 сентября 2020 18:25

Иванович в ближайшее время станет игроком "Вест Бромвича"

Бывший защитник "Зенита" Бранислав Иванович продолжит карьеру в английской премьер-лиге. 36-летний серб в ближайшее время подпишет контракт с командой "Вест Бромвич", об этом сообщил наставник "дроздов" Славен Билич.

"Иванович был бы отличным дополнением к нашей команде. Он добился всего. Его карьера великолепна, – приводит слова Билича Goal. – Надеюсь, сделка скоро будет оформлена".

Иванович перешел в "Зенит" из лондонского "Челси" в феврале 2017 года. В составе "сине-бело-голубых" Бранислав принял участие в 125 играх во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал четыре результативные передачи.

Напомним, "Вест Бромвич" по итогам прошлого сезона занял второе место в чемпионшипе и вернулся в английскую премьер-лигу, из которой вылетел по итогам сезона-2017/18.

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