Побившая ребенка во время онлайн-трансляции мать работает вебкам-моделью

Женщина, избившая во время прямой трансляции своего маленького ребенка, не раз при нем снимала порноролики. Прокуратура Москвы и столичный главк СКР начали проверку после публикации видео, хотя все указывает на то, что вебкам-модель живет и работает в Харькове.

"У меня около трёхсот видео с её пьяным участием начиная с 2013 года, там она такое вытворяет, мама не горюй", – отметил один из пользователей.

По данным автора обнародованных кадров, женщину зовут не Людмила, как указывалось ранее, а Елена Ш. Во время прямых трансляций она постоянно выпивает, часто засыпает, так что в кадр попадает ее ребенок, свободно ползающий по квартире.

По данным жителей Харькова, она долгое время работала проституткой в Турции, а рожать вернулась в родной город.

"Ребятушки! Вы ещё не слышали, какие колыбельные песни она ребёнку пела прям в трансляции!" – отметил один из подписчиков.

Прокуратура Москвы организовала проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних.