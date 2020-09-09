Самолет "Уральских авиалиний" экстренно сел в Казани из-за неисправности на борту

Самолет "Уральских авиалиний" по пути из Москвы в Тюмень из-за технических проблем совершил вынужденную посадку в Казани, сообщает "Интерфакс".

Лайнер Airbus A320 вылетел из Домодедова в 00:56 ночи 9 сентября и через четыре с половиной часа должен был приземлиться в Тюмени, однако незадолго после взлета сработала сигнализация отказа вентилятора охлаждения оборудования. Командир экипажа запросил посадку в Казани.

На борту находились 102 пассажира, их на время устранения неисправности расселили по гостиницам. В ближайшее время самолет вылетит к месту назначения.