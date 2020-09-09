Самолет совершил вынужденную посадку в Японии из-за пассажира без маски

Самолет японской авиакомпании Peach Aviation совершил вынужденную посадку из-за упорного пассажира, который наотрез отказался надевать медицинскую маску. Минтранс Страны восходящего Солнца заявил, что это первый случай столь грубого пренебрежения санитарными правилами в период пандемии коронавируса, а руководство лоукостера пригрозило взыскать с клиента компенсацию в полмиллиона иен (почти 360 тысяч рублей), сообщает Kyodo News.

Инцидент произошел днем 7 сентября: еще перед вылетом из Кусиро в Осаку бортпроводник сделал замечание мужчине, находившемуся в салоне без маски, но тот отмахнулся рукой. На уговоры пассажира надеть индивидуальное средство защиты ушло почти 45 минут – именно настолько был задержан вылет, однако сразу после набора высоты он снял маску.

Долгая беседа со стюардессой ни к чему не привела, разве что попутчики попросили пересадить их на другие места, чтобы находиться подальше от подозрительного пассажира. Последнего это обстоятельство вывело из себя: он принялся издеваться над снимавшими его людьми, а затем и угрожать им, попутно отпуская колкости в адрес персонала авиадискаунтера. Когда терпение экипажа лопнуло, пилот запросил посадку в аэропорту Ниигаты – это примерно полпути до Осаки, где несговорчивого пассажира и высадили.

В итоге в конечную точку маршрута самолет прибыл с двухчасовым опозданием, а юристы Peach Aviation готовят иск к клиенту на 500 тысяч иен.