Схимонах Сергий опять не явился в суд

Схимонах Сергий (Романов), захвативший и удерживающий Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, не пришел на заседание церковного суда 9 сентября, где назначено слушание по вопросу отлучения его от церкви за проведение богослужений, несмотря на лишение сана, передает ТАСС.

7 сентября Романов также не явился на первое заседание по данному делу, поэтому его пришлось перенести на 9 сентября. В среду утром схимонах попросил заслушать на заседании суда его шестерых свидетелей.

Представитель епархии сообщила, что обращение схимонаха рассматривается церковным судом.

Ранее Романов явился лишь на одно заседание церковного суда из трех, но и на нем не стал ничего пояснять. После этого он продолжил игнорировать заседания судов по административным правонарушениям в его проповедях.

Как сообщалось, духовник Среднеуральского женского монастыря Сергий (Романов) отстранен от проповедей 27 апреля после видеозаписи, размещенной в YouTube, в которой он призывал всех игнорировать режим самоизоляции из-за коронавируса, выходить на улицы, посещать храмы, несмотря на режим самоизоляции, называя ситуацию с коронавирусом "псевдопандемией".

В конце мая он был запрещен в служении, лишен права ношения наперсного креста, церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана, напомнив, что Романов должен покинуть монастырь.